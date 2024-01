Paperdi Caserta | torna il sorriso nel derby contro la Virtus Arechi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLafinalmente alla vittoria. La squadra di Ciro Dell’Imperio ottiene il secondo successo della sua stagione battendo per 58-75 la LarsSalerno e tenendo così vive le speranze salvezza nel girone A di serie B Nazionale. Gran protagonista del match Damir Hadzic con 26 punti a referto, ma tutto il roster bianconero è stato interprete di una partita giocata con il coltello tra i denti per 40?.ha un buon approccio al match, stringendo immediatamente le maglie in difesa e provando a correre costantemente in transizione. Dopo i primi minuti in cui si viaggia in linee parallele, è la tripla di Hadzic al 5? a sparigliare le carte (7-9), poi sono cinque punti in fila di Mastroianni a scavare un primo solco al 7? sul 9-14. ...