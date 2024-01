Papa Francesco non ha autorizzato il WEF a riscrivere la Bibbia

Leggi su facta.news

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il 15 gennaio 2024 è stato pubblicato un post su Facebook in cui si afferma cheavrebbeil World Economic Forum (WEF) «ala Santa“verificata in base ai fatti”». Sempre nel post si legge che «un insider del WEF» avrebbe infatti rivelato che il pontefice vorrebbe «che la nuova versione “verificata dei fatti” dellasia molto più politica, con un posto centrale per il Forum economico mondiale e con un maggiore spazio per la supremazia della natura e molto meno di Dio». Si tratta di una notizia falsa. Non esiste alcun riscontro sui media, nei comunicati ufficiali della Santa Sede, né in quelli del WEF di una simile informazione. La notizia inventata è stata pubblicata originariamente il 24 dicembre 2023 da The People’s ...