Paola Perego in ospedale per un tumore | “Sottoposta a una nefrectomia parziale”

Leggi su dilei

(Di lunedì 22 gennaio 2024) L’importanza della prevenzione, quando si parla di salute fisica, non sarà mai sottolineata abbastanza. L’ultima VIP a evidenziare tutto ciò, in ordine temporale, è stata. La famosa conduttrice ha pubblicato un post che ha colto totalmente alla sprovvista i suoi tantissimi fan, evidenziando d’aver subito un’operazione chirurgica. Il suo consiglio, dato col cuore: “La prevenzione può salvare la vita”. Neoplasia perNell’ultimo periodo non sono di certo mancati annunci a tema sanitario, per quanto riguarda celebri personaggi. Ancora grande l’apprensione per Kate Middleton, ad esempio, mentre permane lo sgomento per le condizioni di Sarah Ferguson. Guardando all’Italia, invece, ha aggiornato la triste listaFerrari, di recente. Parola ora a...