Paola Ferrari rivela | Ho un altro tumore | stavolta piccolo e sempre al viso

"Ho un cancro molto piccolo ma non voglio fare la vittima" . Per questo, spiega Paola Ferrari , tornerà subito al lavoro lanciando un messaggio di ... (liberoquotidiano)

Ancora problemi di salute per Paola Ferrari . In un’intervista rilasciata a Monica Setta nella puntata di “Storie di donne al […] (perizona)

La giornalistasi sottoporrà ad un nuovo intervento chirurgico per rimuovere un carcinoma del viso. A rivelarlo è stata la stessa conduttrice, volto storico dei programmi sportivi Rai, nel corso della ...'Ho un cancro molto piccolo ma non voglio fare la vittima'. Per questo, spiega, tornerà subito al lavoro lanciando un messaggio di forza e speranza a tutte e le donne e uomini costrette ad affrontare il suo stesso problema di salute. Raccontandosi a Monica Setta ...Paola Ferrari dovrà affrontare un nuovo intervento per asportare un tumore basocellulare al viso. Già sei anni fa la giornalista era stata operata per un carcinoma maligno al viso e il ricordo di ...Ecco la confessione della presentatrice Rai che però non vuole fare la vittima: l’arrivo del tumore e l’operazione. Vediamo insieme di chi si tratta… Nell’ambiente Rai poche ore fa è… Leggi ...