Paola Ferrari | Ho un tumore al viso | devo operarmi Ho avuto anche un carcinoma maligno da occhio a metà guancia

Tags: malattia sarah ferguson sarah ferguson chi è sarah ferguson tumnore sarah ferguson tumore sifb Articolo precedente ''E' un carcinoma basiliare, sempre sul viso'':ha appena ...... ospite di Monica Setta a "Storie di donne al bivio" su Rai2 Sul cancro maligno avuto in passato aveva detto: "Ho rischiato mi portassero via mezzo viso"lo confessa in tv. Ospite di ...Dopo l'annuncio del tumore alla pelle che ha colpito Sarah Ferguson, la confessione arriva dalla giornalista Paola Ferrari, raccontandosi a Monica Setta nella puntata di Storie di donne al bivio, in ...Paola Ferrari sarà operata per un tumore. Ad annunciarlo è lei stessa a Monica Setta nella puntata di Storie di donne al bivio, in onda giovedì 25 gennaio su Rai 2 alle 24.30. "Sì, ho avuto un cancro ...