Pallamano | la Francia raggiunge la semifinale degli Europei 2024

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Continuano senza sosta glimaschili di, manifestazione che si sta svolgendo in Germania. La giornata odierna segna l’inizio dell’ultima settimana d’azione, segmento decisivo del torneo che si concluderà domenica 28 gennaio. Laè ufficialmente la prima squadra del ‘Gruppo 1’ ad accedere alladopo la significativa affermazione contro l’Austria. Gli atleti transalpini non hanno avuto problemi a superare i rivali diretti da Aleš Pajovi?, il risultato finale è stato di 33-28. Il penultimo giorno del ‘Main Round’ ha visto anche gli acuti da parte di Islanda e Germania. Nel primo caso è arrivata la solida affermazione nei confronti della Croazia per 5 lunghezze (35-30), mentre nel secondo hanno avuto la meglio i padroni di casa. I tedeschi hanno festeggiato contro l’Ungheria, il risultato ...

Una nuova giornata della prima fase degli Europei 2024 maschili di Pallamano è andata in archivio, in Germania . Sei erano le partite in agenda: ecco ... (oasport)

Gli Europei maschili 2024 di Pallamano hanno mandato in archivio un’altra giornata di partite, emozioni e gol a raffica. Ecco come sono andate le ... (oasport)

... nel nord della, dove sono in programma una parte delle gare di basket e. L'annullamento giunge diverse settimane dopo l'analoga decisione che ha riguardato alcuni hotel di ...Da piccolo, Arthur era un talento della(che inè uno sport molto diffuso, i blues hanno conquistato sei mondiali): l'ha abbandonata a tredici anni per seguire la strada del tennis. ...Continuano senza sosta gli Europei maschili di pallamano, manifestazione che si sta svolgendo in Germania. La giornata odierna segna l'inizio dell'ultima settimana d'azione, segmento decisivo del torn ...Si è conclusa la seconda giornata d’azione per quanto riguarda il Gruppo 1 del ‘Main Round’ degli Europei 2024, manifestazione che commenteremo fino a domenica 28 gennaio in Germania. Tre match si son ...