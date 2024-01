Palermo | aggressione omofoba | sei giovani picchiati e insultati

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Pubblicato il 22 Gennaio, 2024 Seisono stati accerchiati eda un branco di bulli a pochi passi dal Teatro Massimo a. Iche erano appena usciti da un locale e stavano passeggiando sono staticon frasi omofobe. Poi i 12 aggressori li hanno. Due individui tra le persone colpite sono riusciti a fuggire nel tentativo di richiedere assistenza da una pattuglia di polizia prima di presentare una segnalazione presso la questura. Il gruppo di compagni è stato attaccato con calci e pugni, accompagnati da ulteriori insulti. Nessun intervento è stato effettuato per difendere le vittime. Quando le forze dell’ordine sono arrivate, il gruppo aggressore si era già dileguato in direzione di via Cerda. Idi 24 e 29 ...

Si stavano imbarcando su un aereo diretto in Belgio all'aeroporto dii due uomini fermati per il pestaggio di un 45enne nigeriano avvenuto ad Agrigento nei giorni scorsi. L', è scaturita, a quanto pare, per una questione di parcheggio. L'uomo, che ...... su La 7, condotta da Massimo Gramellini, si è parlato dell'ai danni del dirigente ... In un altro aneddoto, Vecchioni ha descritto la sua esperienza come commissario di maturità a, ...Sei giovani sono stati accerchiati e picchiati da un branco di bulli a pochi passi dal Teatro Massino a Palermo. I giovani che erano appena usciti da un locale e stavano passeggiando sono stati insult ...Aggressione omofoba in pieno centro a Palermo. Sei giovani sono stati accerchiati e picchiati da un branco di bulli a pochi passi dal Teatro Massino. In 12 avrebbero insultato con frasi omofobe e ...