Pagamenti in contante | la novità 2024 che nessuno si aspettava

Leggi su informazioneoggi

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Per iin contanti è stata introdotta unachesi: sono previsti controlli al di sopra di una determinata cifra. I limiti sulla circolazione dei contanti hanno come unico scopo quello di regolamentare l’antiriciclaggio. Per questo motivo, L’Unione Europea ha individuato un codice unico da adottare in tutti i paesi della comunità, per contrastare l’utilizzo illecito del denaro. Gli stati membri dovranno adeguarsi per evitare sanzioni – Informazioneoggi.itÈ compito dei singoli paesi dell’Unione Europea stabilire qual è il limite al di sopra del quale non è possibile effettuare trasferimenti di denarotra privati. Prima dell’inizio del governo Meloni, il limite era fissato a €1000, successivamente alzato a ...