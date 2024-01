Overtourism? No | grazie! Meglio slow

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Citta, la Rete internazionale delle Città del Buon Vivere, affronta il fenomeno dell’a fianco della Cittadi Amalfi, della Regione Campania e dei sindaci della Costa d’Amalfi “C’è un limite a tutto, al troppo poco turismo che spegne le aree interne ma anche all’eccesso di successo turistico, quando diventa controproducente e insostenibile sul piano ambientale e sociale. Le Cittaitaliane hanno da sempre messo al centro la comunità locale delle città che deve essere viva, resiliente e capace di futuro: questo non significa per le amministrazioni e i cittadini subire i processi ma piuttosto saper indirizzarli verso il “buon vivere” per tutti”, questo ha ribadito Laura Pernazza, Sindaco di Amelia e Coordinatore di CittaItalia, spiegando in Assemblea ai consoci – novanta ...

