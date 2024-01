Ostaggi di Hamas fanno irruzione nel Knesset | video

Decine di parenti di ostaggi detenuti da Hamas nella Striscia di Gaza hanno fatto irruzione in una riunione della Commissione Finanze del Parlamento ... (ilfattoquotidiano)

Domenica sera, una grande folla di cittadini israeliani si è radunata sotto la villa del Primo Ministro, Benjamin Netanyahu , in una protesta ... (ildifforme)

Netanyahu rifiuta richieste di Hamas. La protesta delle famiglie degli ostaggi

Il primo ministro israeliano: "Dovremo controllare Gaza, non scenderò a compromessi". Borrell: "Così non distruggono Hamas, seminano odio per ... (sbircialanotizia)