Ospedale San Pio | prima nata con il parto indolore

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDare alle luce un bimbo ‘spegnendo’ l’interruttore della sofferenza : ora ilè una realtà per tutte le gestanti che si rivolgeranno presso l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “San Pio” di Benevento. Dal 15 gennaio scorso, è attivo il percorso del. Le donne avranno la possibilità di optare per laanalgesia, grazie alla presenza dell’anestesista, supportato da un team multidisciplinare. Si tratta di un vero e proprio salto di qualità che vedrà il servizio attivo anche di notte dal 1 marzo 2024. Alle prime ore dell’alba, ieri è venuta alla luce, conin epidurale, Ludovica ,una splendida bimba di 3.525 kili. “E’ una novità che segna un marcato potenziamento del servizio, frutto di un’accurata programmazione messa in atto dalla Direzione ...

