Osimhen lavora e non impreca | aveva bisogno di un pausa dal calvario napoletano So Foot

(Di lunedì 22 gennaio 2024) “Nonostante i 7.900 chilometri che separano Napoli da Abidjan, dove le Super Aquile hanno preso residenza per questa Coppa d’Africa, il Pallone d’Oro africano deve ancora fare i conti con i problemi che credeva di aver lasciato sul piazzale dell’aeroporto di Capodichino. Dall’inizio della stagione, infatti, Victornuota in acque agitate ai piedi del Vesuvio”. Comincia così il pezzo che Sodedica ae alla sua travagliata stagione napoletana. La rivista francese la definisce un “”, tra “pessime prestazioni collettive e individuali, il battibecco con Rudi Garcia, la parodia (razzista) su Tik Tok, i guai familiari e, recentemente, il trasferimento dal Lille al Napoli di nuovo nei radar della giustizia transalpina”. E scrive: “davvero ...

Osimhen e Zielinski sono due dei giocatori non al meglio nel Napoli, che sabato sfida l’Atalanta ma poi avrà Real Madrid e Inter in rapida ... (inter-news)

Cresce l’attesa per vedere all’opera Walter Mazzarri e il suo Napoli. La formazione azzurra, dopo il cambio di guida tecnica, scenderà finalmente in ... (ilnapolista)

Il Napoli in questo momento sarà già in volo, direzione Bergamo. Domani c’è la sfida contro l’Atalanta di Gasperini. Subito un match difficile per ... (ilnapolista)

Haaland ha battuto la concorrenza, tra gli altri, di Victor, campione d'Italia con il ... I ringraziamenti vanno sempre condivisi a chicon te, a cominciare da De Laurentiis e Spalletti e ......Napoli confuso sul mercato o la dirigenza crede stia lavorando sottotraccia 'Sicuramente si... Basti pensare alle difficoltà che riscontrano gli azzurri in assenza di Victor. Alla ...Thuram E' molto facile giocarci, dal primo giorno si è messo a disposizione: lavora tantissimo per la squadra, è importantissimo per noi perché ci dà una mano. E' un grande giocatore, sono contento ...Il Napoli vuole chiudere e stringere i tempi. Le emergenze che si sono create per cessioni ed infortuni hanno messo in difficoltà il tecnico che spesso si è trovato con gli uomini contati, soprattutto ...