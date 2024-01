Oroscopo Branko Lunedì 22 Gennaio 2024 | Scorpione intuitivo

(Di lunedì 22 gennaio 2024) L’diper oggi,22Ariete Dopo le nubi basse e fitte degli ultimi giorni, filtrano raggi solari pieni di luce. Voi sapete quanto siano importanti le relazioni con gli altri per la vostra felicità, ma negli anni a venire toccherete con mano anche il potere che possono assicurarvi. Toro Il Sole in Acquario risveglia la vostra fame di successo, ma è Plutone che va nello stesso segno a esercitare un influsso potente. Quale? Si tratta di un passaggio molto lento, lo capirete col tempo, dipende pure dal cielo personale. Gemelli Venere a breve assume un angolo tranquillo. Qualcosa è cambiato, molto cambierà ancora, nonostante Saturno contro, vi sentirete già più felici, sia nella vita personale sia nel lavoro. Cancro Il freddo invernale inizia ad allentare la presa anche ...

