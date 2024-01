Operazione programmata? Kate Middleton | il peggiore dei sospetti nel Regno Unito

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Giorno dopo giorno, cresce l'ansia per: restano molti misteri sulla suaall'addome e sul seguente ricovero. Fonti vicine alla famiglia reale parlano di un "serio" guaio di salute, così come fa riflettere la decisione del principe William di annullare ogni impegno ufficiale. E, sullo sfondo, l'intervento alla prostata a cui dovrà sottoporsi Re Carlo III comunicato pochi minuti dopo la notizia del ricovero didata dalla famiglia Reale. In particolare, nel, fa discutere e destail fatto che peri reali abbiano parlato di "". Il punto è: se davvero era, per quale motivo sono stati ...

Un', anticipata da prelievi sanguigni ed esami, che l'ha portato a scoprire con grande stupore e non poche preoccupazioni di essere in dolce attesa. Ora questo giovane uomo si ...E cosa accade Che dal banco dei testimoni siamo passati al banco degli accusati, con un'e finalizzata a deresponsabilizzare i colpevoli e mescolare le carte, facendo saltare ...Una nave della Marina Militare italiana potrebbe partecipare alla nuova missione Ue nel Mar Rosso in fase di programmazione. Mentre la 'Martinengo', la fregata attualmente impegnata nell'area a protez ...Per Paola Ferrari malattia oncologica recidiva: lei stessa ha annunciato che deve operarsi di nuovo per un secondo tumore al viso (carcinoma basocellulare) ...