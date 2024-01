Open Var | Trefoloni Aia | 'Tutto giusto in Napoli-Salernitana Maresca ottimo da arbitro e da uomo'

Matteo Trefoloni, responsabile tecnico dell'AIA, ha parlato ai microfoni didel contatto tra Bastoni e Duda Matteo Trefoloni, responsabile tecnico dell'AIA, ha parlato ai microfoni didel contatto tra Bastoni e Duda in Inter - Verona. Ecco le sue ...Si torna a parlare del contatto Bastoni - Duda in Inter - Verona nel corso di, l'approfondimento in onda su Dazn nel corso di 'Sunday Night Square', andato in onda eccezionalmente ieri al termine di Juve - Sassuolo che ha chiuso la 20a giornata di Serie A. Inter - ...Durante la finestra di Open Var su Dazn, l'ex direttore di gara passa in rassegna sia la concessione del calcio di rigore agli azzurri sia la rete del raddoppio arrivata in pieno recupero, decisiva ...Durante l`ultima puntata di Open Var su Dazn è stata analizzata in particolare la partita Napoli-Salernitana, estremamente contestata dal presidente Iervolino..