Omicidio nel Comasco | chiama la madre per chiedere aiuto | ma al suo arrivo è morto

(Di lunedì 22 gennaio 2024) È stato ucciso a coltellate e ritrovato nel suo salotto, ormai, nonostante dopo l’aggressione sia riuscito ad avvisare lache ha allertato i soccorsi. L’è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a Oltrona di San Mamette, nel. La vittima è un 43enne, Manuel Millefanti, con piccoli precedenti penali. È stato lui stesso alle 4.40 a telefonare alla, che vive nelle vicinanze, chiedendoperché era stato accoltellato. La donna hato i soccorsi e si è precipitata a casa del figlio, una villetta in via Marconi, trovandolonel salotto. Non si sa se l’uomo sia stato accoltellato in casa o se vi sia arrivato già ferito. Sul delitto indagano i carabinieri di Appiano Gentile e di Cantù. L'articolo proviene da ...

