Olimpiadi Invernali Under 18 | Collomb è argento in combinata | l’Italia è prima nel Medagliere

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Gangwon – Arriva l’ottava medaglia tricolore (4 ori, 2 argenti, 2 bronzi) alle18, in svolgimento a Gangwon in Corea del Sud. Gli Azzurrini sono primi nele puntano ad altri successi, nelle altre gare in programma. Intanto ecco di nuovo lo sci alpino femminile sul podio. nella scorsa notte italiana. Giorgiaha conquistato l’incon una straordinaria rimonta in gara. si è piazzata dietro all’austriaca Maja Waroschitz e davanti alla tedesca Romy Ertl. L’Azzurra ha realizzato una grandissima prova in slalom, dove la 17enne valdostana ha recuperato lo svantaggio avuto con il 13esimo posto in superG. ILAZZURRO A GANGWON 2024 (4 ORI, 2 ARGENTI, 2 BRONZI) ORO ...