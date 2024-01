Oggi 22 gennaio | San Vincenzo da Saragozza Incredibile è la sua reazione sotto tortura

Daniil Medvedev centra per la terza volta in carriera i quarti a Melbourne , ma fatica più del previsto con il portoghese Nuno Borges , che gli strappa un set e lo tiene in campo oltre tre ore. Il ...Le foto didal mondo, man mano che ...domenica 21 gennaio, presso il Teatro Sociale di Fasano nell'ambito della rassegna Off. Lo spettacolo, tratto dal romanzo di Melville, è stato adattato, ridotto e interpretato da Roberto Negri, la ...Decorsi tali termini, il parere si intende reso in senso favorevole”; pertanto, il termine entro il quale far pervenire le valutazioni di competenza è il giorno 4 gennaio 2024 (la data è in neretto ...