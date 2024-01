Ocse | «Tassare le pensioni d’oro | serve contributo solidarietà»

(Di lunedì 22 gennaio 2024) La parziale de-indicizzazione delleelevate dovrebbe essere mantenuta nel breve termine, ma sostituita nel medio termine da una tassa sulleelevate che non sono correlate a contributistici pregressi

Bisogna "rendere più ambiziosi gli obiettivi di risparmio fiscale delle prossime spending review", ribadisce ancora l'. Fisco:proprietà e successione, giù tetto cash, limitare flax tax ...i migliaia di milionari nel mondo per contribuire alla misure a contrasto della crisi ... esperto di evasione fiscale e tassazione di redditi elevati, promotori della campagna rivolta a Ue,...Sembra questa la preoccupazione maggiore, verso l’Italia, che esce dalla nuova analisi Ocse sul Belpaese. Un documento che accredita l’Italia di una crescita dello 0,7% quest’anno, in linea con quanto ...ma sostituita nel medio termine da una tassa sulle pensioni elevate che non sono correlate a contributi pensionistici pregressi». «Questo contributo di solidarietà», scrive l’Ocse «potrebbe essere ...