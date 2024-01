Ocse conferma stime crescita Italia e la riforma Fisco può aiutare conti

(Di lunedì 22 gennaio 2024) L'hato le previsioni dieconomica per l'. In una tabella contenuta oggi nel rapporto sulla Penisola, l`ente parigino riprende leche erano state diffuse lo scorso 29 novembre, in occasione dell`aggiornamento del suo Economic Outlook: il Pil dovrebbe segnare unadello 0,7% quest`anno, analoga a quella del 2023, e una lieve accelerazione al più 1,2% nel 2025. Il tasso di disoccupazione salirebbe quest`anno al 7,8%, due decimali in più del 2023, ma poi si riporterebbe al 7,6% nel 2025. Sempre secondo l'l'inflazione di fondo, ossia ladei prezzi al netto di energia e alimentari, si smorzerebbe al 3,1% quest'anno, dal 4,5% del 2023, e al 2,55 nel 2025. Inoltre, l'incidenza del debito pubblico lordo ...

...sullo stato delle competenze finanziarie in Italia misurate con la metodologia dell'. Nel ... L'indagineil basso livello di conoscenze, competenze e capacità di gestione monetaria. Metà ...Non sono attese novità clamorose, ma importanti segnali dio meno sulla prudenza nella ... L'avvio di settimana sarà comunque segnato dal rapportosull'economia in Italia , mentre il ..."Oggi l'Ocse conferma per l'Italia una crescita per l'anno corrente dello 0,7%, in linea con quanto previsto da Bankitalia e ben sotto le ultime previsioni del governo. A questo problema si aggiunge ...La classifica mondiale delle località più competitive in termini di fiscalità per le aziende continua ad essere dominata da alcuni cantoni elvetici.