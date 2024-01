Nuovo palazzetto dello sport a Napoli | ipotesi Gianturco

... 22 - 24 SECONDO SET - Attacco di Bici e Roma è dilì: 21 - 22 SECONDO SET - Più cinque per ... Aldello Sport di Roma la squadra padrona di casa ospita Conegliano....verrà a l'Aquila con il coltello tra i denti! Dalla nostra avremo come sempre unche ci ...ed anche l'impossibile se necessario per regalare a tutti una vittoria che manca da tempo!' Il...In un palazzetto tutto esaurito è la corazzata Imoco Conegliano ... E’ poi Gennari a chiudere il set per Conegliano. Nel terzo set partono di nuovo avanti le venete (3-0), ma la reazione delle ...Continuano le polemiche per la nomina di Luca De Fusco a nuovo direttore generale del Teatro di Roma ... Maddalena Parise, Alice Palazzi, Roberto Latini, Lorenzo Letizia, Vinicio Marchioni, Stefano ...