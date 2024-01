Nuovi guai per Ferragni | indagata anche per uova di Pasqua e bambole

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Chiara, l'influencer finita neiper l'operazione di beneficenza con la Balocco, deve rispondere di truffa aggravataper leli con il suo marchio per Dolci Preziosi e la bambola in collaborazione con Trudi lanciata sul mercato dall'imprenditrice digitale nel 2019. È quanto emerge nell'atto che la procura di Milano ha inviato al pg della Cassazione per rispondere alla Procura di Cuneo che chiede a sé il fascicolo sui pandoro, reclamando una competenza territoriale che i magistrati meneghini rivendicano poiché ritengono ci sia una continuità tra le presunte truffe e che dunque l'intero fascicolo - dove larisulta iscritta per ben tre volte - deve restare a Milano. Secondo indiscrezioni, la pronuncia del pg della Cassazione non ...

