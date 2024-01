Nuove grane per Chiara Ferragni | indagata anche per la bambola Trudi

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Iscritta nel registro degli indagati Non c’è pace per, con il caso mediatico e giudiziario che si allarga. Dopo la vicenda legata al Pandoro Balocco, l’imprenditrice digitale è stata iscritta nel registro degli indagati, con l’ipotesi di truffa aggravata, per un nuovo caso. Si tratta della realizzazione delle bambolecon le sue fattezze. Ansa spiega come la novità sia emersa dall’atto con cui la Procura milanese giovedì scorso ha sollevato davanti al pg della Cassazione, che dovrà decidere a breve, il conflitto tra uffici del pm sulla competenza ad indagare per il caso del dolce natalizio della casa dolciaria in provincia di Cuneo. La influencer risponde quindi di 3 episodi con legali rappresentanti delle società produttrici. Al momento continua il silenzio sulla vicenda. Dopo quasi un mese di silenzio è tornata a ...

Dopo il caso pandoro Baloccoper l'imprenditrice digitale Chiara Ferragni, l'influencer finita nei guai per l'operazione di beneficenza con il pandoro Balocco, deve rispondere di truffa aggravata anche per le uova di ...Ora Stellantis Dieselgate, per VWRICORSO Volkswagen sosteneva come la procedura incriminata fosse un'eccezione necessaria per proteggere i motori da eventuali danni . Che quindi, la ...Un altro impiccio nel percorso verso Agrigento Capitale della cultura 2025: il Comune, a oggi, non dispone del logo ufficiale del progetto di cui può beneficiare - solo su concessione - per le attivit ...Futuro da decidere per Kylian Mbappè. L`attaccante francese classe 1998, in scadenza a giugno con il Paris Saint-Germain, non ha ancora deciso se rinnovare il.