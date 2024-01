Non fatevi vedere più | rabbia al funerale di Pedretti | il messaggio davanti alla chiesa

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Dolore eai funerali di Giovanna, la ristoratrice 59enne finita al centro del caso mediatico della recensione omofoba e trovata senza vita due domeniche fa. “Stampa e TV: rispettatefamiglia e nonpiù”, è lo striscione comparso fuori dbasilica di Sant'Angelo Lodigiano dove si sono tenuti i funerali. Nei giorni scorsi la famiglia, in particolare la figlia Fiorina D'Alvino aveva attaccato duramente la stampa, accusandola della morte della donna. "Quante note stonate abbiamo dovuto ascoltare in questi giorni. Da un parte il dolore di chi si è sentito attaccare, una persona che ha sempre fatto qualcosa per rendere questo mondo migliore. Dall'altra il giudizio sommario di chi parla senza sapere. Di chi costruisce castelli di carta, di chi dove anche ...

