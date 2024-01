No! Questi autobus elettrici non vengono ricaricati con un classico generatore diesel

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Circola un video doveripresi diversidella Bus Éireann mentre verrebberocon un. Secondo la narrazione proposta dai post social, la scena dimostrerebbe una truffa nei confronti della sostenibilità. Seppur i generatori indichino il nome “”, l’azienda che li fornisce utilizza un biocarburante che non inquina quanto i classici. Non è la prima volta che ci occupiamo di disinformazione sugli: ne parliamo qui, qui e qui. Per chi ha fretta La società che fornisce i generatori specifica che tutti i loro apparecchi vanno a olio vegetale idrotrattato (HVO). L’HVO è un biocarburante di origine rinnovabile. Analisi Ecco uno dei ...

