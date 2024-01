“No pasa nada” | Flavia e Gianmarco sono tornati insieme? Cosa è successo dopo C’è posta per te

Prima di chiudere la busta, ha salutato l'ex con un cenno della mano, pronunciando la frase: "No". Ecco il motivo per il quale il voto in pagella per Flavia è 9. Diversa è invece la ...La donna, dopo avergli dato pubblicamente del "pagliaccio" ha deciso di chiudere la busta con una stoccata: "No" . Si tratta della stessa frase usata sui social dal suo ex mentre se la ...La storia di Gianmarco e Flavia è stata la terza vicenda presentata da Maria De Filippi. Gianmarco ha contattato C'è Posta Per Te per cercare di riconquistare il cuore della sua ex fidanzata, Flavia.È stata senza dubbio la storia più commentata di ieri sera a C'è Posta per Te, quella di Flavia e Gianmarco. Motivo per cui oggi il pubblico è a… Leggi ...