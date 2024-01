Nikki Haley attacca Trump | “La sua stabilità mentale è in declino | mi confonde con Pelosi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 gennaio 2024) La candidata alla guida dei Repubblicaniha messo in dubbio le capacità mentali del rivale Donalddi guidare di nuovo il Paese, sottolineando che durante un discorso elettorale avrebbe ripetutamente confuso l’ex governatrice con la politica democratica Nancy. “Ha detto che Joe Biden ci stava portando verso la seconda guerra mondiale, forse intendeva la terza… Ha detto di aver corso contro Barack Obama, ma non lo ha mai fatto. Se si ha qualcuno di 80 anni in carica, lacontinuerà a calare. È la natura umana”, ha detto. “Senza offendere nessuno ma sono preoccupata perché di fronte alle pressioni di una presidenza, non possiamo avere al comando una persona che non siamo certi sia nel pieno delle sue facoltà mentali. Non ...