Nel crotonese a febbraio il Magna Grecia comics | invito alle scuole con talenti nel settore grafico Prima edizione

... in particolare sulla statale 107 'Silana' tra Camigliatello e San Giovanni in Fiore, ... in particolaretratto tra Polla (SA) e Laino (CS) e tra Mormanno e Campotenese (CS).... superato dalEmanuel Loiacono. I risultati di questa giornata hanno permesso inoltre la conquista per l'Accademia Karate Lamezia del 3° posto nella classifica per societàkata. ...A tal proposito, invitiamo tutte le scuole della provincia e della nostra regione che abbiano studenti meritevoli e talentuosi nel settore grafico – artistico a presentare richiesta formale per ...Uno scivolone. A sorpresa, inatteso, imprevisto. Ma che non cambia la sostanza di un campionato che resta ben al di sopra delle righe. Ma l’attualità consegna una ‘prima volta’, ossia la sconfitta del ...