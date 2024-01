Negro di m | urlato dodici volte a Maignan | cosa succede al tifoso

(Di lunedì 22 gennaio 2024) La giustizia si muove subito dopo la bufera che ha travolto il calcio italiano. La Polizia di Stato di Udine, nel corso delle indagini per gli episodi di razzismo verso il portiere del Milan, Mike, grazie al supporto dell'impianto di video-sorveglianza nello stadio dell'Udinese, ha individuato un primo soggetto indiziato di avere proferito invettive a sfondo razzista: «di m...» ripetuto per. L'uomo, quarantaseienne della provincia di Udine, già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Udine che sta coordinando le indagini. Contestualmente - precisa una nota - il Questore della Provincia di Udine ha emesso nei suoi confronti un Daspo per la durata di cinque anni. Le attività proseguono al fine di identificare eventuali ...

Ha ripetuto per 12 volte "di m...'. E' stato denunciato in stato di libertà.... neri, bianchi, ispanici "senza parola e senza rappresentanza", che finalmente hannola loro ... È morto un", a ribadire che black lives don't matter . Il volume segue coerentemente la ...In merito ai cori razzisti nei confronti di Mike Maignan durante Udinese-Milan, nella giornata di lunedì 22 gennaio è stato individuato il primo tifoso colpevole dell'accaduto, ...Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. Ha ripetuto per 12 volte ...