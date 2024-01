Negramaro a Sanremo 2024 | «Il nostro imperativo | rinascere ogni giorno senza pregiudizi»

Leggi su funweek

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Era il febbraio 2005 quando i salentinispettinavano la platea del Teatro Ariston con Mentre tutto scorre, nella categoria Giovani del Festival di. A quasi vent’anni di distanza, forti di un successo consolidato e pluridecennale, Giuliano Sangiorgi e compagni tornano in gara e scelgono un brano dall’animo rock ad alto tasso emotivo. Il titolo è Ricominciamo tutto, a metà fra un mantra e un augurio, o come racconta la band “un atto di speranza e unmorale positivissimo”. “È una canzone piccola che diventa grande per noi sei e speriamo che lo diventi per tutti”, spiega Sangiorgi che firma testo e musica. “Un claim in cui credere. Non c’è una cosa specifica o negativa a cui fa riferimento. Non presuppone una crisi e per ricominciare tuttobisogna farlo ...