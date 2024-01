Negli Stati Uniti decine di morti per il freddo e le tempeste di neve E l’emergenza continua

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Le temperature glaciali e lediche si sono abbattute suglinell’ultima settimana hanno portato, oltre a grandi disagi, anche alla morte di oltre 60 persone. Il bilancio del Dipartimento della salute del Tennessee rileva che sono almeno 25 inello Stato e altri sonosegnalati in Oregon, Arkansas, Illinois, Kansas, Mississippi, New York, Pennsylvania e Wisconsin. A causa dellae del ghiaccio sono pericolosi gli spostamenti, molte case sono rimaste senza acqua per i danni al sistema idrico, ci sono state interruzioni diffuse del servizio elettrico e centinaia di voli sonocancellati o spo. La maggior parte dellesono causate dall’ipotermia e dagli incidenti ...