NBA | i risultati della notte 22 gennaio | Boston batte Houston | bene Nuggets | Clippers e Lakers

(Di lunedì 22 gennaio 2024) È proseguita questala stagione 2023-2024 di NBA. Dalla 21:30 italiane di ieri in poi si sono disputati sei incontri validi per la regular season e come sempre lo spettacolo non è mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. I Los Angelescompiono una grande rimonta nel quarto periodo (parziale di 41-15) contro Brooklyn e conquistano la vittoria casalinga per 125-114. Fondamentali per la franchigia californiana la doppia doppia da 24 punti e 10 assist di James Harden, i 23 punti e 9 rimbalzi di Russell Westbrook e i 21 (di cui 14 solo negli ultimi 5 minuti) di Kawhi Leonard, mentre per i Nets non bastano i 26 di Mikal Bridges e i 20 di Cam Thomas. Rispetta il pronostico Denver, che vince sul campo di Washington per 113-104 e ottiene la quarta affermazione nelle ultime cinque sfide. Sugli scudi per i...