NBA 2023 2024 | Jokic e Durant si prendono la scena | vincono le due di Los Angeles

(Di lunedì 22 gennaio 2024) È Nikolail grande protagonista della notte NBA, in cui sono andate insei partite valide per la regular season. Il fenomeno serbo ha infatti sfoderato una prestazione da 42 punti, 12 rimbalzi, 8 assist e il 75% al tiro, guidando i suoi Denver Nuggets al successo contro i Washington Wizards per 113-104. I campioni in carica accorciano così le distanze da Minnesota e Oklahoma, portandosi a un passo dalla vetta della Conference. Non è stato da meno Kevin, autore di 40 punti (oltre a 9 rimbalzi) nel quinto successo di fila dei Phoenix Suns, vittoriosi per 117-110 sugli Indiana Pacers. Da segnalare anche i 51 punti degli altri due tenori (26 Booker e 25 Beal). Continuano a vincere anche i LosClippers, capaci di inanellare un parziale di 41-15 ...