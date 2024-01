Naspi neo mamma che si dimette | spetta se c’è anche un secondo lavoro?

Se sussiste il diritto all'indennità di disoccupazione - >/- 2024 - importo - domanda - ...per le lavoratrici dipendenti Per capire nel dettaglio come funziona il congedo obbligatorio per le-...... viene licenziato, e per il resto dell'anno percepisce la. Si tratta, quindi, di una condizione che non è poi così rara, visto che interessa anche ilpensionato che per parte dell'anno ha ...Roma, 10 gen. (Adnkronos/Labitalia) - La strategia di evoluzione e digitalizzazione messa a punto dall'Inps comprende lo sviluppo di nuove modalità di comunicazione con l'utente che promuovono l'utili ...