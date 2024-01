Nasce il canale Whatsapp di ABF

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 22 gennaio 2024) ABF si distingue ancora una volta per il suo approccio innovativo lanciando undedicato, che si propone come un mezzo diretto e efficiente per tenere informati studenti, docenti e professionisti sulle ultime novità in termini di corsi, iniziative e opportunità formative. I canali: una nuova frontiera nella comunicazione A differenza delle chat tradizionali, questi canali funzionano in modo unidirezionale, permettendo agli iscritti di visualizzare i contenuti senza rispondere direttamente. Questo assicura un flusso di informazioni ordinato e senza intoppi, ideale per chi desidera rimanere aggiornato senza essere sovraccaricato di messaggi. Il vantaggio deldi ABF è l’assenza di notifiche invasive. Le informazioni sono disponibili nella scheda “Aggiornamenti” di ...