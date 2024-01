Napoli | trattativa in corso per mandare Zerbin al Monza Di Marzio

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Alessio, dopo la doppietta contro la Fiorentina in Supercoppa, è pronto a cercare minutaggio in un’altra squadra della Serie A. Si pensava che potesse andare a Frosinone, ma la situazione di Popovic ha cambiato i piani di entrambe le squadre. Il giornalista Gianluca Discrive: “Il futuro di Alessiopotrebbe essere al. L’esterno classe ’99, decisivo nella semifinale di Supercoppa contro il, è cercato anche dal Frosinone, ma la situazione di Popovic ha cambiato le carte in tavola. Come noto, ile il Frosinone stavano prendendo in sinergia il classe 2006 Popovic, ma i gialloazzurri si sono poi resi conto di non avere disponibile uno slot per gli extracomunitari. Il club di De Laurentiis ha quindi trovato un accordo con il, ...