Napoli | trascinano donna sul marciapiede per rubarle il telefono | preso 19enne

(Di lunedì 22 gennaio 2024). Sono state alcune impronte digitali, riscontrate sullo scooter, a incastrare uno dei due malviventi che hanno trascinato per terra unaper alcuni metri pur di portarle via il telefonino. La vittima della rapina ha cercato di resistere riportando alla fine anche contusioni ed escoriazioni.sulperilL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

- Fiorentina 3 - 0, gol di Simeone e doppietta di Zerbin chegli azzurri in finale di Supercoppa italiana. A fine partita su Instagram arriva l'esultanza di Amir Rrahmani , già ...Brilla anche A2A (+1,5%), che ha ottenuto due lotti e 460 mila clienti a Palermo, Cagliari e. Per quanto riguarda gli altri settori, il pharma è in evidenza con Recordati +3,54%. Nell'energia ...È battaglia sugli assetti direttivi del consorzio Asi di Napoli. Una battaglia che è partita da Acerra ... del resto era l'unico modo per sanare una situazione assurda che si trascina da mesi». Su ...NAPOLI – I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 19enne di Ponticelli già noto alle forze dell’ordine. Il giovane, insieme ad un ...