Napoli-Salernitana | Var su 2-1 con Demme-Tchaouna | “Non c’è nessuna gomitata | gol regolare”

Leggi su sportface

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Durante l’ultima puntata di Open Var su Dazn è stata analizzata in particolare la partita, estremamente contestata dal presidente Iervolino. Due gli episodi. L’arbitro Marinelli prima di andare al Var per guardare il possibile rigore per gli azzurri: “Stanno controllando l’azione ma è rigore”. Poi va al monitor: “Lasciala andare. Rigore senza provvedimento disciplinare. Perfetto. Grazie Marco”. Trefoloni d’accordo: “Contatto punibile, arriva per primo Simeone e Fazio gli calcia la gamba”. Sul gol del 2-1 e il possibile fallo disuil Var Di Bello è chiaro: “Voglio vedere cosa fa il 4, salta e sta col braccio chiuso. Non mi sembra nulla. Nulla, assolutamente. Livio, sono Marco: gol, non c’è”. Trefoloni: ...