“Napoli qui grazie a te” | Spalletti emozionato | bellissima risposta in diretta

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Sono davvero tantissimi gli ospiti presenti in Arabia Saudita per la finale di Supercoppa Italiana. Tra questi anche Luciano. Questa sera ilavrà l’opportunità di portarsi a casa un altro trofeo. Gli azzurri, infatti, sfideranno l’Inter per la Supercoppa Italiana. Gli azzurri hanno meritato sul campo l’opportunità di giocarsi questo importante trofeoad una semifinale ben giocata contro la Fiorentina. L’accesso alle Final Four, però è stato garantito lo scorso anno con la conquista dello scudetto. Tanti meriti sono da dare a Luciano, tecnico delnella passata stagione e ora ct della Nazionale.sul: parole da brividi Ilsi giocherà gran parte della stagione proprio questa sera. Gli ...

Il Napoli è impegnato in questi giorni nella Final Four di Supercoppa italiana, ma bisogna registrare delle im porta nti notizie in sede di ... (serieanews)

Sono in vendita i Biglietti della finale della Supercoppa Italiana , Napoli-Inter , in programma a Riad in Arabia Saudita lunedì 22 gennaio alle ore ... (sportface)

Sono in vendita i Biglietti della finale della Supercoppa Italiana , Napoli-Inter , in programma a Riad in Arabia Saudita lunedì 22 gennaio alle ore ... (sportface)

Domani il Napoli affronterà l'Inter per la finale di Supercoppa italiana a Riyad. In conferenza stampa parla Walter Mazzarri , tecnico... (calciomercato)

Era il 2018, l'arbitro Claudio Gavillucci fermò Sampdoria -per le offese a Kalidou ... Se non si fa qualcosa ci ritroveremo l'anno prossimo ancoraa dirci "Eccoci, ci risiamo". Nel 2018 ...... RomaTpl e ATI Autoservizi Troiani/Sap; ai mezzi pubblici si fermano dalle 8.30 alle 17 e ... Articolo originale pubblicato su Money.it: Sciopero trasporti e mezzi pubblici mercoledì 24 ...Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ..."Io dico sempre che nelle finali non ci sono favorite". Raggiunto a Riyad da TMW, Christian Vieri presenta così la finale di Supercoppa Italiana: "Il Napoli è sempre una grande squadra, anche se quest ...