Napoli | Mazzarri | «Supercoppa? Non ho particolari emozioni»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Walter, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Radio Tv Serie A in vista del match di stasera diWalter, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Radio Tv Serie A in vista del match di stasera di. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Essere qui è una bella sensazione, laè una competizione importante. Dopo tanti anni in panchina non è che ho, però è un orgoglio confrontarsi contro l’Inter, che è la squadra migliore in Italia. Mi fa molto piacere essere qua».