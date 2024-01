Napoli | Mazzarri furioso | abbandona il campo e diserta la premiazione

Mazzarri ha liberato il Napoli dalle catene del 4-3-3 : anche a Napoli un altro calcio è possibile Mazzarri ha dimostrato che anche a Napoli un altro calcio è possibile La sconfitta e soprattutto il modo in cui è maturata non devono far ... (ilnapolista)

Il Napoli subisce gol e perde - furia Mazzarri : cos’ha fatto prima del fischio finale! Grande delusione in casa Napoli per la sconfitta maturata nei minuti finali contro l’Inter. Mazzarri è una furia: è successo dopo il gol di Lautaro ... (spazionapoli)

Napoli-Inter 0-1 - a breve Mazzarri in conferenza Il tecnico del Nap0li, Walter Mazzarri, ha parlato in conferenza stampa dopo la finale di Supercoppa Italiana persa contro l’Inter L'articolo ... (ilnapolista)