Napoli-Mangala | l'intermediario conferma | 'Sondaggio reale | vuole l'Italia' Cosa manca per chiudere

È Orel Mangala il primo nome per il centrocampo del Napoli . Gli azzurri vogliono portarlo ai piedi del Vesuvio in questa sessione di... (calciomercato)

Mangala-Napoli - la trattativa rallenta : non convince appieno

Rai – Mangala-Napoli, la trattativa rallenta: non convince appieno Il calciomercato in casa Napoli è più acceso che mai. Sono ore calde per De ... (forzazzurri)