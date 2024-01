Napoli-Inter | vergogna a Riad | fischi del pubblico durante minuto di silenzio per Gigi Riva

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Brutta pagina di sport aildideciso dalla Lega Serie A prima del secondo tempo di, finale di Supercoppa Italiana in corso di svolgimento in Arabia Saudita, per ricordare la figura di, morto all’età di 79 anni, sono piovuti una serie diinspiegabili da parte delarabo, presumibilmente perché non capiva i motivi di questa attesa prima del calcio d’inizio della ripresa. Isono stati poi coperti dagli applausi. SportFace.

All'Al - Awaal Stadium, il match valido per la finale di Supercoppa tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Al - Awaal Stadium,si affrontano nel match valido per la finale di Supercoppa. SEGUI LA DIRETTA LIVE SU...: è la resa dei conti per gli azzurri di Mazzarri che stasera di giocano la finale di Supercoppa. Un trofeo che restituirebbe morale alla squadra partenopea per il prosieguo della ...NAPOLI-INTER 0-0 LIVE MATCH 21.03 - Arriva il minuto di raccoglimento. Fischi assurdi dalle tribune dell'Al-Awwal Park Stadium 21.02 - Napoli e Inter entrano insieme per ...30' - Simeone atterra con decisione Mkhitaryan, punizione per l'Inter. 28' - Cajuste guadagna il fondo sulla sinistra e serve Kvaratskhelia, fermato da Pavard. 27' - Intensità e qualche colpo duro, ma ...