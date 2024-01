Napoli Inter | Simone Inzaghi può fare la storia

(Di lunedì 22 gennaio 2024)si affrontano questa sera nella finale di Supercoppa Italiana eè a caccia di record Sarà una notte speciale quella di Riad pervale la conquista del primo trofeo stagionale, ma anche una serie di primati per il mister nerazzurro. Può essere lui il primo allenatore a vincere cinque Supercoppe; può diventare il primo a conquistare per tre stagioni di seguito un trofeo con l’, cosa che non accade dagli anni ’10, dai tempi del primo Mancini. Infine, può eguagliare Fabio Capello, ultimo a vincere il trofeo della Lega per tre anni consecutivi con il suo Milan dal 1992 al 1994, una vita fa.

Calcio 2023 - 2024 SquadraIlvuole giocarsi fino in fondo la Supercoppa. L'nella finale di stasera parte favorita, certo, ma gli azzurri stasera scenderanno in campo con lo stimolo delle grandi occasioni. Lo sa bene ..., questa sera alle 20 dall'Al Awwal Park Stadium di Riad la finale di Supercoppa italiana. La partita sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Canale 5 e in streaming gratis ...Tiago Djalò alla Juventus - Il centrale torna in Italia per vestire la maglia della Juventus. Il ragazzo ha già sostenuto le visite mediche di rito. La Juventus ha ...Si gioca questa sera in Arabia Saudita la finalissima dell'edizione 2024 della Supercoppa Italiana. Questo il programma:Lunedì ore 20Napoli-Inter: SemifinaliNapoli-Fiorentina 3-0: 22' Simeone, 84', 86 ...