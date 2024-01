Napoli-Inter | probabili formazioni | orario | pronostico e diretta tv

(Di lunedì 22 gennaio 2024) E’ arrivato il momento dell’ultimo atto della Supercoppa italiana e lo spettacolo si preannuncia di altissimo livello.sono pronte a scendere in campo all’Al-Awwal Park di Riyadh in una sfida che non ha bisogno di presentazioni. La squadra di Simone Inzaghi è reduce dalla bella vittoria contro la Lazio di Maurizio Sarri, ottima prestazione anche della compagine di Walter Mazzarri contro la Fiorentina.(3-4-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Mario Rui; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Idasia, D’Avino, Gioielli, Ostigard, Zielinski, Lindstrom, Gaetano, Traore, Zerbin, Ngonge, Raspadori(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; ...

Napoli-Inter è la prossima partita stagionale in programma. Si va in campo per la finale di Supercoppa Italiana . Inter impegnata in Arabia Saudita. ... ()

, questa sera alle 20 dall'Al Awwal Park Stadium di Riad la finale di Supercoppa italiana. La partita sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Canale 5 e in streaming gratis ...Ilha Lobotka, per l'c'è Calhanoglu ' Dall'altra parte, Calhanoglu è dentro la migliore stagione della sua carriera, per sua stessa ammissione. E' già a quota 11 gol stagionali, ma le ...Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, il giornalista Luca Calamai ha parlato anche di Napoli e della finale di Supercoppa contro l'Inter: "Chiudiamo con la finale di Supercoppa. L’amministratore ...Luca Calamai, giornalista, ha commentato la sfida tra Napoli e Inter in finale di Supercoppa nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Chiudiamo con la finale di Supercoppa. L’amministratore delegato d ...