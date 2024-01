Napoli-Inter probabili formazioni Finalissima di Supercoppa Italiana | tutti gli aggiornamenti

Leggi su inter-news

(Di lunedì 22 gennaio 2024)di2023 e lesono in continuo aggiornamento. Si va in campo per assegnare il primo titolo nazionale stagionale nel nuovo format Final Four. E curiosamente la sfida è proprio tra la squadra campione d’Italia in Serie A e quella detentrice della Coppa Italia. Le due squadre a partire dalle ore 20:00 italiane si affronteranno presso il “King Saud University Stadium – Al-Awwal Park” di Riad (Arabia Saudita) per la partita valida come Finale di “EA SPORTS FC Supercup”. Ecco lediincongli ultimidal ...