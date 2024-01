Napoli-Inter | probabile formazione di Mazzarri Zielinski out – TS

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Piotrnon inizierà dal primo minuto nemmeno questa sera nella finale di Supercoppa Italiana tra. Ladi Waltersecondo Tuttosport. FUORI – Tra voci di mercato e nuovi equilibri trovati in squadra Piotrpotrebbe rimanere ancora una volta in panchina. Il polacco non rinnoverà probabilmente con il, l’è alle porte e aspetta il momento giusto per fare la sua mossa definitiva. Il calciatore intanto rimane fuori nella notte più importante della stagione partenopea. Al suo posto Walterperha in mente di scegliere Jens Cajuste, che ha convinto con la Fiorentina e formato un’ottima coppia al ...

"E ci sono le finali che non hanno favoriti: perché questaqua è bellissima, l'ha dimostrato anche con la Lazio, ma ilha vinto uno scudetto e ce lo siamo goduti. Certo, è andato via ...Calciomercato, sarà addio per Piotr Zielinski in questo 2024. Non imminente ma il destino è segnato in vista dell'estate a partire da ora. Mercato, accordo Zielinski -Come infatti annuncia Ciro Venerato della Rai alla Domenica Sportiva, è definitivo l'accordo del polacco con l'tanto da poterlo già considerare - virtualmente - ...Napoli impegnato tra campo, con la finale di Supercoppa da giocarsi in serata contro l'Inter, e le scelte in sede di calciomercato. Prova a fare il punto sulle trattative in entrate l'edizione odierna ...Il duello tra Amir Rrahmani e Lautaro Martinez potrebbe essere determinante nella gara di stasera tra Napoli e Inter. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. "Lautaro sa che stasera ...