Napoli-Inter | Mazzarri continua col ritorno all’antico in formazione

(Di lunedì 22 gennaio 2024)stasera assegna il primo trofeo della stagione, la Supercoppa Italiana a Riyad. Alle 20 ora italianasembra intenzionato a confermare il nuovo assetto, che in realtà è il vecchio.AL PASSATO – Perbisogna aspettarsi Walterin vecchio stile. In tutti i sensi. Dopo aver cominciato col 4-3-3, seguendo la scia di Rudi Garcia e Luciano Spalletti, per l’esordio in Supercoppa Italiana contro la Fiorentina il tecnico toscano è tornato alla “sua” difesa a tre. Ossia al 3-4-2-1, come quando aveva Cavani-Hamsik-Lavezzi. Stavolta però ci saranno l’ex Matteo Politano e Khvicha Kvaratskhelia ai lati di Giovanni Simeone, di gran lunga favorito su Giacomo Raspadori. Per fare la difesa a tre iladatta il suo ...

Il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis , ha annunciato un premio in denaro per la squadra in caso di vittoria della Supercoppa ... (dailynews24)

... quando il gatto nerazzurro non c'è i topi bianconeri ballano, dunque la Juventus passa facile in Salento e supera momentaneamente l'che stasera se la gioca contro ilche fu, nella ...è la gran finale di Supercoppa italiana: in palio a Riad il primo trofeo della stagione, che per Inzaghi rappresenterebbe un record personale. Lo ha già vinto, infatti, due volte quando ...Amaro e grande il calcio se oggi carica di speranze sia Napoli che Inter, sgranate in campionato da venti punti, prima con 51 la formazione di Simone Inzaghi già confermato fino al 2025 per 5 milioni ...Non saranno tantissimi i tifosi del Napoli presenti questa sera a Riad per la finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, ma la macchia azzurra allo stadio Al-Awwal Park ...