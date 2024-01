Napoli-Inter | le probabili formazioni della finale di Supercoppa

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 22 gennaio 2024)dia Riyadh,si affrontano stasera per aggiudicarsi il primo trofeostagione. Mazzarri dovrebbe affidarsi nuovamente alla difesa a tre e a gli undici che hanno battuto la Fiorentina in semi, in attacco c’è Simeone. Inzaghi si affida a Lautaro e Thuram in attacco, con l’unico ballottaggio al momento L'articolo Teleclubitalia.