Napoli-Inter | le pagelle di Supercoppa | Lautaro implacabile | male Rapuano

A Riad, durante la finale di Supercoppa, il minuto di silenzio per ricordare il grande campione. Polemiche per i fischi della tifoseria saudita e ... (ilgiornale)

Terza vittoria di fila e ottava in totale per l’Inter in Supercoppa . Nella finale disputata all’Al-Awwal Stadium di Riad i nerazzurri superano 1-0 ... ()

L'vince la Supercoppa Italiana contro ilall'Al - Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita), la terza consecutiva da quando Simone Inzaghi siede sulla panchina interista. Nel primo tempo ...Gli azzurri hanno battuto 3 - 0 la Fiorentina e hanno giocato alla parti con l'. Anche con un uomo in meno, dopo l'espulsione di Simeone, ilha resistito, almeno fino al 91esimo. Non solo,...La finale di Supercoppa Italiana è ormai alle porte, di seguito sono riportate le dichiarazioni del tecnico dell’Inter Simone Inzaghi Mancano davvero poche ore alla… Leggi ...Napoli-Inter, gara valevole per la finalissima di Supercoppa Italiana, rischia di essere pesantemente condizionata dalle decisioni del direttore di gara. Carlo Alvino, giornalista, non ha nascosto la ...